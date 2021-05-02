شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الترامبولين يستعد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر لجمياز الترامبولين معسكرا تدريبيا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 حتي 28 مايو الجارى على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بعد تعذر اقامتها بدولة ناميبيا واستجابة الاتحاد الإفريقي لطلب تعديل مكان استضافة التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019.

ويمثل منتخب مصر فى التصفيات أشرقت شريف وملك حمزه ومريم اسامه ومنار ايمن.وسيف اسر ومهاب ايمن وخالد حسام وسيف هاني، تحت قيادة أحمد سعيد المدير الفني وحسن القاضي وأحمد أبو العلا.

وينافس منتخب مصر على مقعد واحد للرجال ومقعد للانثات من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الافريقي قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على اعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏

وأضاف رئيس أتحاد الجمباز أن البطولة ستكون بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء .