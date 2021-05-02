جمباز الترامبولين يستعد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لطوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الترامبولين يستعد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر لجمياز الترامبولين معسكرا تدريبيا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 حتي 28 مايو الجارى على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بعد تعذر اقامتها بدولة ناميبيا واستجابة الاتحاد الإفريقي لطلب تعديل مكان استضافة التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019.
ويمثل منتخب مصر فى التصفيات أشرقت شريف وملك حمزه ومريم اسامه ومنار ايمن.وسيف اسر ومهاب ايمن وخالد حسام وسيف هاني، تحت قيادة أحمد سعيد المدير الفني وحسن القاضي وأحمد أبو العلا.
وينافس منتخب مصر على مقعد واحد للرجال ومقعد للانثات من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020
ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الافريقي قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على اعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.
وأضاف رئيس أتحاد الجمباز أن البطولة ستكون بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء .