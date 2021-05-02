شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمات طبيب الأهلي مع كهربا بعد "الوعكة الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، على حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعدما أجرى أكثر من اتصال هاتفي على مدار الساعات الماضية، تأكد من خلالها أن اللاعب أصبح طيبيعى ولا يُعاني من أى أعراض للوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخراً.

وأكد كهربا لطبيب الأهلي أن حالته باتت مُستقرة للغاية ولم يعد يعانى من آثار لأزمة "الضغط" التى عانى منها أمس وجعلته يدخل إحدى المستشفيات واحتجازه قرابة الثلاث ساعات.

ورغم تعافي كهربا وعدم معاناته من أى آلام إلا أن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون خارج التشكيل الأساسي للفريق فى مباراة غزل المحلة غداً، الاثنين، في بطولة الدوري المصري.

ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة الغزل الليلة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب المران بأحد فنادق المنصورة ثم التوجه غداً للمحلة لخوض مباراة الغزل المرتقبة.