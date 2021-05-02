شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحرس محمد عواد مرمى الزمالك أمام بيراميدز بعد غياب 456 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك من العودة مجددا لحراسة عرين الفريق الأبيض مرة أخرى، فى المباراة التى تجمع الفريق اليوم أمام بيراميدز فى الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى العام والتى تقام باستاد القاهرة.

ويأتي اقتراب عواد من حراسة عرين الأبيض فى ظل إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا، وآلام الظهر التى يعانى منها جنش، وهو ما جعل المدير الفنى يفكر فى الاستعانة بعواد.

حال ظهور عواد مع الزمالك امام بيراميدز يكون اول ظهور له منذ 456 يوما، خاصة أن آخر مشاركة له مع الفريق كانت يوم 1 فبراير من العام الماضي، أمام أول أغسطس الأنجولى، بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا ، اى منذ عام و 3 أشهر ويوم واحد فقط، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وعلى مستوى بطولة الدورى فكان آخر ظهور لعواد أمام طلائع الجيش يوم 16 ديسمبر من عام 2019 وانتهت المباراة بهزيمة الأبيض 3/2

ومنذ انضمام عواد للزمالك قادما من الاسماعيلي شارك فى 15 مباراة مع الأبيض اهتزت شباكه 15 مرة، وتصدى لـ 9 تسديدات.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.