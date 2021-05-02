شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال منتخب الكاراتية ينافسون على الذهب فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة الدوري العالمي للكاراتية "البريميرليج" المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 27 أبريل حتى 3 مايو الجارى، تألق نجوم المنتخب المصري للكاراتيه حيث تأهل البطل الدولي اللاعب علي الصاوي إلى أولمبياد طوكيو عن طريق التصنيف العالمي؛ لينضم إلى زميلته جيانا فاروق المتأهلة كذلك إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وأبدى الثنائى الصاوى وجيانا فاروق متصدرا الترتيب العالمي للعبة سعادتهما بنتائجهما وفوزهما في منافسات بطولة البريميرليج، معربين عن عزمهما بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر في منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.

وأكد اللاعبين علي الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة إلى لعبة الكاراتيه طوال الفترة الماضية رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار وباء كورونا، ومساندتها لأبطال مصر ليس فقط في رياضة الكاراتيه وإنما على مستوى جميع الألعاب الرياضية.

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى البعثة المصرية المشاركة بالبطولة برئاسة سيد نصر وجميع اللاعبين والأجهزة الفنية ومجلس ادارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد دهراوي علي النتائج التي حققهوها حتى الآن، مشيداً باداء اللاعبين الرائع والمتميز الذي يقدمونه في منافسات البطولة بمراحلها المختلفة في إطار برنامج إعداد وتأهيل المنتخبات القومية لاولمبياد طوكيو 2021 برعاية كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه حيث تنافس اللاعبة ياسمين حمدي على الميدالية الذهبية وزن 55ك كوميتية آنسات، واللاعب كريم ابو عيطه ينافس علي الميدالية البرونزية وزن 60كوميتيه رجال.

كما ينافس اللاعب عبدالله ممدوح علي الميدالية البرونزية وزن 75ك كوميتية رجال، وفريق "الكاتا الجماعي رجال" يتنافس علي الميدالية البرونزية.