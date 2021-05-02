شكرا لقرائتكم خبر عن "يا فرحة ما تمت".. الإسماعيلي يخسر نقاط الإنتاج بعد 24 ساعة بقرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكد جماهير النادى الإسماعيلي تفرح بمواصلة الدراويش عروضهم القوية تحت قيادة إيهاب جلال وحصد ثلاث نقاط ثمينة فى مباراة الأمس على حساب الإنتاج الحربي، نقلت الفريق للمركز الـ 15 بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة، حتى تلقت صدمة قوية بقرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الدراويش بسبب أزمة إبراهيم حسن لاعب النجوم الذى انتقل إلى الدراويش معاراً.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات، وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013 قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز.

تعود الواقعة إلى يوم 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى وكان معاراً من النجوم.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى وقت انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

واستند الطويلة فى شكواه إلى العقد المبرم بينه وبين إدارة الإسماعيلى خلال انتقال اللاعب للإسماعيلي، والذى ينص على حصول نجوم المستقبل على 50% من قيمة انتقاله لأى نادٍ.