شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 2 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يفقد سعد سمير فى مباراة غزل المحلة للإصابة، اتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل .

اتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل

أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الجمعية العمومية بوجود اتجاه قوى لإقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أغسطس أو سبتمبر كما كان مقررا.

الأهلى يفقد سعد سمير فى مباراة غزل المحلة للإصابة

بات في حكم المؤكد أن يغيب سعد سمير مدافع الأهلي، عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة غداً، الاثنين، في الدوري بسبب الإصابة التى تعرض لها حلال مباراة الجونة في الدوري.

"الطائرة" يخطط لإقامة قمة نهائى الرجال على ملعب المقاولون لتكافؤ الفرص

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، عن تخطيط الاتحاد لإقامة لقاء قمة الأهلى والزمالك فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، والتى تم ترحيلها ليوم 25 مايو فى ظل تحديد مواعيد جديدة لمؤجلات الدورى، على صالة المقاولون العرب.

منتخب مصر يطلب خوض وديتين فى نوفمبر للمحليين

طلب مسئولو منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، خوض وديتين لمنتخب المحليين في شهر نوفمبر المقبل استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر لها 30 نوفمبر حتي 18 ديسمبر من العام الجاري، والمقرر إقامتها فى قطر، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر مع منتخب الجزائر، والفائر من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من ليبيا والسودان، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين للبطولة التي يرغب المنتخب في الفوز بلقبها.