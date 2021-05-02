شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إعلان تدشين الاستاد الأسبوع المقبل ونرفض التحكيم المصرى للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدرديرى، المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه بصدد الإعلان عن مشروع استاد نادى الزمالك الأسبوع المقبل، وقال الدرديرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "استاد الأهلى إضافة لخريطة الاستادات فى مصر، وفى الطريق أيضاً استاد الزمالك".

وأضاف المتحدث الإعلامى للزمالك، "الأسبوع المقبل سوف نعلن التفاصيل الكاملة لإنشاء استاد الزمالك فى مدينة 6 أكتوبر بفرع النادى هناك بعد اعتماد التصميم بشكل نهائي.. وقعنا بروتوكول تعاون مع احدى الشركات، رسومات مشروع استاد الزمالك انتهت وحصلنا على بعض الموافقات وخلال الأسبوع المقبل نستكمل باقى الموافقات، ونعلن كافة التفاصيل"

وتابع متحدث الزمالك، "سيظل الأهلى والزمالك هما قطبى الكرة المصرية وعنوان كافة مناحى التنافس الرياضى فى مصر ".

وأضاف المتحدث الإعلامى للزمالك، "نرحب بالطبع بمواجهة الأهلى فى افتتاح ملعبه الجديد حال تلقينا دعوة لذلك".

وتابع الدرديرى، "معنديش فكرة عن تلقى الزمالك دعوة لحضور حفل تدشين استاد الأهلى، لو وجهت الدعوة كان الزمالك تقبل وذهب مسئولوه للحفل.. محمود الخطيب تحدث مع عماد عبد العزيز فى مباراة نهائى الكأس لكرة اليد بشأن زيارة بين الناديين ورحب الطرفان بالأمر".

وأكمل المتحدث الاعلامى للزمالك،"الارتباطات التى يمر بها الأهلى والزمالك والجدول المزدحم المباريات سبب تأخير تحديد موعد الزيارة.. ننتظر زيارة مجلس إدارة الأهلى، وسنقوم بردها على الفور".

وعن فرجانى ساسى قال المتحدث الإعلامى للزمالك، "اللاعب لديه رغبة شديدة فى البقاء مع الزمالك، وكذلك النادى يرغب فى بقائه، ولكن نقطة الالتقاء بين الطرفين والاتفاق على قيمة العقد المادية لا تزال محل خلاف، ولكن ساسى لم يوقع لبيراميدز".

وأكد عمرو الدرديرى أن ناديه يرفض خوض مباراة القمة القادمة مع الأهلى المقرر لها الأحد المقبل بحكام مصريين قائلا، "الزمالك يرفض خوض القمة المقبلة بحكام مصريين، ليس معنى أن المباراة الأولى لعبت بطاقم تحكيم مصرى أن نوافق على خوض المباراة الثانية بحكام مصريين أيضاً".

وأضاف المتحدث الإعلامى للزمالك، "لم نكن موافقين على التحكيم المصرى فى القمة الأولى وظهرت بعض الأخطاء فى المباراة مثل إضاعة الوقت من الفريق المنافس لذا نرفض وجود طاقم تحكيم مصرى للقمة القادمة.. سنخاطب اتحاد الكرة بهذا الشأن لحسم الأمر سريعاً".