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القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص مطبخ الكابتن.. مى هشام لاعبة اليد تقدم طريقة عمل المكرونة البشاميل ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

مى هشام كابتن فريق كرة اليد السابقة بالنادى الأهلى، تقدم طريقة عمل المكرونة البشاميل فى الوصفة التالية:

المقادير

نصف كوب الدقيق

ملعقة كبيرة من "الزبدة "

1/2 كيلو مكرونة " أقلام"

1/4 كيلو من اللحم المفروم

كوب من الشوربة

1 بيضة

ملح

فلفل

بصل

لبن

طريقة التحضير

تقطيع البصل، ثم وضعه فى المقلاة بعد وضع ملعقة كبيرة من الزبدة ، ثم اللحم المفروم بعد تحول لون البصل إلى الأصفر، و ملح حتى ينضج.

وضع كمية من الماء فى وعاء واتركيه حتى يصل إلى الغليان، قومى بوضع المكرونة، حتى تنضج .

وضع ملعقة زبدة فى الصينية إلى أن يذوب تماماً، ثم الدقيق مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها بشكل جيد، ولبن بشكل تدريجى حتى الوصول إلى القوام المناسب.

خلط المكرونة بعد ذلك مع نصف كمية البشاميل ثم وضع اللحم المفروم وفرده على المكرونة بطريقة متساوية، ومن بعده كمية المكرونة المتبقية.

5 توضع الكمية المتبقية من البشاميل "، وتترك فى فرن درجة حرارته متوسطة لمدة ساعة إلا ربع تقريباً.