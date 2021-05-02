شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يمنح دورى كورونا للزمالك وكأس مصر للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد عدم استكمال مسابقات رجال موسم كورونا 2020/2021، مع منح لقب الدورى للزمالك وكأس مصر للنادى الأهلى.

يأتى هذا القرار نظرا لحمل الأهلى والزمالك اللقبين موسم 2018/2019.

وجاء قرار الاتحاد فى ظل الانشغال باستعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو 2021 وضيق الوقت.

كما تقرر استمرار معسكر منتخب مصر الأول لكرة اليد المقام حاليا بالقاهرة إلى يوم 6 مايو الجارى استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، فيما استمر تواجد اللاعبين المحترفين فى المعسكر حتى آخر يوم فى الأسبوع الدولى للعودة إلى مشاركتهم الأوروبية.

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة، الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

وانطلق معسكر منتخب كرة اليد يوم 26 أبريل الماضى عقب الانتهاء من المنافسات المحلية بفرز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى وتتويج الزمالك بلقب دورى المحترفين قبلها.