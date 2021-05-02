شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يخصم 3 نقاط من الإسماعيلى بسبب مستحقات نادى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة إصدار قرارها فى التظلم المقدم من ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 أشهر خلال اجتماعها المقبل.

فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: أحمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحيى مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة.