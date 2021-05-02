شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الجبهات عنوان الإثارة فى مواجهة الزمالك وبيراميدز بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة لن تخلو من القوة والندية، حيث يبحث الفارس الأبيض عن استعادة هيبته ونغمة الانتصارات فى البطولة بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة الماضية، فيما يبحث الفريق السماوى عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط فى المنافسة على اللقب منذ بداية الموسم.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، فى الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع أحمد أيمن منصور - محمد حمدى - أحمد سامى - أحمد فتحي، خط الوسط محمد فاروق - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوى.

وتشهد المباراة صراعات مثيرة فى أرض الملعب بين عدة جبهات، على رأسها حراسة المرمى حيث يسعى محمد عواد حارس الزمالك للحفاظ على نظافة شباكه فى أول ظهور له بالعرين الأبيض بعد غياب طويل، فيما يتطلع شريف إكرامى حارس بيراميدز لاكتساب دفعة معنوية مميزة فى مباراة كبيرة مثل مواجهة الزمالك عن طريق الظهور بشكل متميز وحماية عرينه من الغزوات البيضاء.

ولن يكون أفراد خط الدفاع فى الناديين بعيدين عن تلك الأحداث حيث سيدور صراع بين أحمد فتحى الظهير الأيمن لبيراميدز وأحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك تحت عنوان "الخبرة فى مواجهة الشباب" لفرض السيطرة وإرسال العرضيات المميزة لهز شباك المنافس، وعلى نفس الوتيرة سيواجه حمزة الملثوثى الظهير الايمن للزمالك منافسة قوية أمام محمد حمدى الباك الشمال لبيراميدز.

وفى منطقة المناورات يسعى طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك لفرض سيطرته على وسط الملعب فى مواجهة دونجا لاعب بيراميدز، وعلى صعيد الجانب الهجومى سوف يسعى رمضان صبحى صانع العاب بيراميدز لهز الشباك البيضاء فى منافسة شرسة مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك المتألق.