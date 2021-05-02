شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وبيراميدز الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية سهرة رمضانية كروية ممتعة، عندما يلتقى الزمالك نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

س: ما هى دوافع الفريقين قبل مواجهة الليلة؟

ج: الزمالك يبحث عن استعادة هيبته ونغمة الانتصارات فى البطولة بعد التعادل الصادم أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية، فيما يبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط في المنافسة على اللقب منذ بداية الموسم.

س: ما موقف الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى؟

ج: الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل فى 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17.

س: كيف استعد الزمالك للمباراة وما هو التشكيل المتوقع ؟

ج: الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، عقد جلسة ساخنة مع لاعبى فريقه شدد خلالها على ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز وتعويض التعادل المخيب أمام المقاولون، وحذرهم من التهاون أو التخاذل، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.

س: وماذا عن استعدادات بيراميدز والتشكيل المتوقع؟

ج: الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز طلب من لاعبى فريقه الحذر الدفاعى خاصة في ظل اندفاع الزمالك ورغبتهم في تسجيل هدف مبكر، كما شدد على مهاجمى فريقه ضرورة استغلال اندفاع الخصم والعمل على استغلال المساحات، وتشهد المباراة عودة كلاً من شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق الذين حصلوا على راحة سلبية من المشاركة في مواجهة نامونجو التنزانى بالكونفدرالية، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط محمد فاروق - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوى.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.