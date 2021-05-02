شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور عن موافقة الجبلاية على تأجيل مباراتى الأهلي: الزمالك اتخصمله 6 نقاط! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تحفظه على موافقة اتحاد الكرة على تأجيل مباراتى الأهلى أمام وادى دجلة وسيراميكا فى الدورى العام، بسبب ارتباطات الفريق الأحمر الأفريقية، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "أحمد مجاهد أجل ماتشات الأهلى عشان أفريقيا وإحنا الموسم الماضى اتخصم 6 نقاط والأهلى رفض التأجيل.. صباحكم زى الفل."



خالد الغندور

ووافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادى دجلة وسيراميكا بالجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لهما 18 و25 مايو الجارى على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.