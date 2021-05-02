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الغندور عن موافقة الجبلاية على تأجيل مباراتى الأهلي: الزمالك اتخصمله 6 نقاط!

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القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تحفظه على موافقة اتحاد الكرة على تأجيل مباراتى الأهلى أمام وادى دجلة وسيراميكا فى الدورى العام، بسبب ارتباطات الفريق الأحمر الأفريقية، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "أحمد مجاهد أجل ماتشات الأهلى عشان أفريقيا وإحنا الموسم الماضى اتخصم 6 نقاط والأهلى رفض التأجيل.. صباحكم زى الفل."


خالد الغندور

 

ووافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادى دجلة وسيراميكا بالجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لهما 18 و25 مايو الجارى على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

 

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

ووفقا لجدول الدورى يلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى الأسبوع الـ22  يوم 18 مايو، قبل أن يواجه سيراميكا يوم 25 من نفس الشهر فى الأسبوع الـ23، ثم يتوجه الأهلى إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الافريقى يوم 28 مايو.

وسبق وأرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا  في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

 

على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا. 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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