الاستئناف: الزمالك لم يتظلم ضد إيقاف إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف والتظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يقدم لهم أي تظلم متعلق بعقوبة إمام عاشور لاعب الفريق.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت معاقبة إمام عاشور بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه بعد فيديو قيامه وعدد من لاعبي فريق الزمالك مواليد 99 بتوجيه السباب لرموز النادي الأهلي.

وقررت لجنة الانضباط قبول تظلم الأهلي والزمالك بهذا الشأن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد العقوبات التي صدرت في هذا الشأن وذكرت أسماء خماسي الزمالك الشاب احمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد.

وقال رئيس لجنة التظلمات في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "تم قبول تظلم الزمالك شكلاً ورفضه موضوعاً وكذلك الأهلي فيما يخص هذا الشأن، وبالتالي تم تأييد العقوبات التي صدرت من قبل".

وتم إيقاف خماسي الزمالك الشاب 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وأضاف "إمام عاشور لم يتقدم بأي تظلم خاص بعقوبته، الزمالك أيضاً لم يتضمن التظلم الخاص به أي أمر متعلق بإمام عاشور، الأمر كان مفاجأة بالنسبة لنا".

واستمر "الزمالك تقدم بتظلم يخص 5 لاعبين وليس من بينهم إسم إمام عاشور".

واختتم "الاجتماع المقبل بعد اجازة العيد، سيتم مناقشة التظلم الخاص بإيقاف ربيع ياسين من مزاولة أي نشاط لمدة 6 أشهر على هامش أزمة بطولة أمم أفريقيا للشباب".