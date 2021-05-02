قبل لقاء ليفربول.. جماهير يونايتد تقتحم ملعب أولد ترافورد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد -معقل الشياطين الحمر- وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريق ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على يونايتد في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافود ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة بريميرليج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مانشستر ايفنينج ستاندرد"، فإن جماهير يونايتد وقفت تردد هتافات وتطلق المشاعل احتجاجا ضد ملاك النادي الإنجليزي.

وأضافت أن الحملة اشتعلت في الأسابيع الأخيرة بعد محاولات ملاك يونايتد الفاشلة للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، لافتة إلى أن المشجعين وصفوا ملاك النادي بالجشاعة والأنانية.

وكان يونايتد ضمن 6 أندية إنجليزية أعلنت موافقتها على المشاركة في "سوبر ليج" قبل إعلان انسحابهم بعد احتجاجات واعتراضات الجماهير بجانب تهديدات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للعبة.

وشددت الصحيفة على أن احتجاج اليوم قد يضع مباراة يونايتد وليفربول محل شك خاصة بعدما اقتحم المشجعين أرضية الملعب.