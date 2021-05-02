مصدر يوضح لمصراوي حقيقة معاقبة محمد شريف بعد فيديو "الشيشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن يكون هناك أي قرار متعلق بمعاقبة محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت فيديو لتواجد محمد شريف مع أصدقاءه بأحد المقاهي المغلقة.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "سيتم تحذير محمد شريف فقط والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية".

وتابع "لكن في النهاية هو إنسان يعيش حياته الطبيعية، لكن يجب فقط الإلتزام كونه لاعبا في فريق بحجم الأهلي".

واستمر "محمد شريف كان برفقة بعض أصدقائه في احد الاماكن العامة وتناول وجبة السحور ولم يدخن الشيشه نهائياً، لم يكن هناك أي تجاوز من اللاعب".

وشدد "سيتم تحذيره فقط من أجل الالتزام بالاجراءات الاحترازية وأهمية أن يحافظ على نفسه".

واختتم "محمد شريف لاعب ملتزم وصاحب أخلاقيات عالية، ونحن في الاهلي لا نتعامل بهذا الشكل، وهل من المنطقي أن أمنع اللاعب من ممارسة حياته الطبيعية في مكان عام ومع أصدقائه ودون أي تجاوز؟".