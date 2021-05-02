قرارات الاستئناف.. خصم 3 نقاط من الإسماعيلي.. وتأييد إيقاف لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة، اتخذت خلاله عدة قرارات هامة.

وأيدت اللجنة قرار خصم ثلاث نقاط من الاسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

*ووقعت أزمة بين ناديي الإسماعيلي والنجوم بشأن إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والدراويش السابق.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات وبعدها انتقل إلى الإسماعيلي في 2013 قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018 ومنه إلى بيراميدز.

وكان محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم قد طالب في وقت سابق من الإسماعيلي دفع 20 مليون جنيه لصالح النجوم الذي يلعب حاليًا في دوري القسم الثاني.

كما قررت اللجنة، إصدار قرارها في التظلم المقدم من ربيع ياسين مدرب بتروجيت الحالي ومنتخب مصر للشباب السابق ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.

*وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف ربيع ياسين 6 أشهر بعد على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس.

فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: احمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

*وكان اتحاد الكرة قد أحال مقطع فيديو منتشر للاعبي الزمالك مواليد 99 وهم يوجهون السباب لرموز الأهلي ويأتي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير.