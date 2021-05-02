الخليج 365 يكشف كواليس قرار ترحيل مباراتي الأهلي أمام دجلة وسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، كواليس قرار ترحيل مباراتي الأهلي أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا في الدوري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق موافقته على طلب الأهلي بشأن ترحيل مباراتي الأهلي أمام دجلة وسيراميكا المقرر إقامتهما يومي 18 و25 مايو الجاري لوقت لاحق.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي "تم التواصل مع مسؤولي أندية وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، وتم الحصول على موافقتهما دون أي مشاكل واتخذنا قرار الترحيل".

وتابع "الفترة المقترحة لتسكين المباراتين بين 8 لـ15 من شهر يوليو المقبل أثناء فترة التوقف الخاصة بمعسكر المنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد طوكيو".

وسبق وطلب الأهلي ترحيل موعد مباراتي دجلة وسيراميكا بسبب مواجهة الأياب أمام صنداونز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كذلك مواجهة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي في قطر، وضيق الوقت المتعلق بظروف الطيران والفقاعة الطبية والاجراءات الاحترازية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن موعد مباراة وادي دجلة أمام الأهلي قبل أيام قليلة من مواجهة إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بجانب وضع مباراة سيراميكا قبل 3 أيام من مباراة السوبر الأفريقي.

وحدد اتحاد الكرة شرطاً أنه في ظل المواعيد والظروف المحيطة بها لا يملك معها التأجيل، في الوقت نفسه فإنه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي يتعرض لها بعض الأندية، خاصة المشاركة منها في البطولات الأفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند لها والراعي لكافة مصالح الأندية، الأمر الذي يؤكد معه استعداده لدراسة أي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها.

إلا أن الاتحاد يؤكد أيضا على أن أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي.