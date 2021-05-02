اتحاد كرة اليد يحسم موسم كورونا.. الدوري للزمالك والكأس للأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
حسم الاتحاد المصري لكرة اليد، بطل الدوري والكأس لموسم 2019/2020، وتقرر أن يتوج الزمالك ببطولة الدوري على أن يحمل الأهلي لقب الكأس.
وعبر الحساب الرسمي لاتحاد اليد عبر "فيسبوك"، جاء البيان كالآتي:
"نظرا لفعاليات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وفي ظل إعداد المنتخب الوطني للرجال لخوض منافسات الأولمبياد، قرر مجلس إدارة الاتحاد بجلسته بتاريخ 1 مايو 2021، اعتبار الزمالك بطلا لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد للموسم الرياضي 19/20".
وأضاف البيان: "واعتبار الأهلي بطلا لكأس مصر عمومي رجال لموسم 19/20، وذلك نظرا لكون الزمالك والأهلي حاملي لقب البطولتين عن موسم 18/19".