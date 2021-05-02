بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي، في قمة مباريات اليوم 2-5-2021، لحساب الجولة 34.

يستقبل مانشستر يوناتيد غريمه ليفربول على ملعب أولد ترافورد، في كلاسيكو إنجلترا المرتقب والذي سيلعب دورًا كبيرًا سواء في حسم اللقب لصالح مانشستر سيتي، أو إبتعاد الريدز عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022.

ويدخل مانشستر يونايتد الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على روما بنتيجة (6-2) في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، كما لم يعرف طعم الخسارة في آخر 13 مباراة بمسابقة الدوري الانجليزي، فاز في 7 مناسبات، وتعادل 6 مرات.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الانتصار على ليفربول، من أجل تأجيل تتويج مانشستر سيتي باللقب حتى الجولة القادمة، بعدما فاز الأخير على كريستال بالاس بهدفين نظيفين أمس السبت لحساب الجولة الحالية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وبفارق 13 عن المتصدر مانشستر سيتي، ويمتلك اليونايتد 67 نقطة في رصيده، جمعهم من 19 انتصار، و10 تعادلات.

في المقابل، يدخل ليفربول الكلاسيكو بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل البقاء داخل دائرة المنافسة على الدخول في المربع الذهبي وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2022.

ووقع ليفربول في فخ التعادل أمام نيوكاسل في الجولة الماضية، في سيناريو متكرر كما حدث قبلها بجولة واحدة أمام ليدز يونايتد، حيث تقدم في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتلقى هدف التعادل بطريقة ساذجة.

وفقد بذلك ليفربول 4 نقاط في آخر مباراتين، كانت ستضعه في المركز الخامس بدلًا من وست هام يونايتد، وتقربه من تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

ويتواجد ليفربول حاليًا في المركز السادس وفي رصيده 54 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن الخامس وست هام يونايتد الذي سيواجه بيرنلي غدًا، و7 نقاط عن الرابع تشيلسي الفائز على فولهام أمس لحساب الجولة الحالية.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تذاع على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وسكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

ويدير لقاء مانشستر يونايتد وليفربول الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت الإمارات.