الامارات | تأجيل مباراتي الأهلي مع وادي دجلة وسيراميكا في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتي الأهلي مع وادي دجلة وسيراميكا في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد موافقته علي على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22 و23 لمسابقة الدوري المحلي والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد أنه وافق علي خوض الاهلي المباراتين خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي المصري استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى لجنة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news