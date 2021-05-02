شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يسجل هدف آرسنال الأول في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري الدولي محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال هدف فريقه الأول في شباك نيوكاسل في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الغنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ومع بداية المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة الهجمة كانت من الجهة اليمنى لعبت عرضية وارتدت من دفاع نيوكاسل وقابلها محمد النني بتسديدة قوية على يمين حارس المرمى معلنًا عن أول أهداف المباراة.

ودخل آرسنال اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة، بنما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.

أعلن مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل، ويظهر النجم المصري محمد النني أساسيًا

يقود محمد النني تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل، فيما يبدأ أوباميانج كأساسي في الهجوم.

حارس: ماتيو ريان.

الدفاع: جرانيت تشاكا – جابريال – ديفيد لويز – هيكتور بيلليرين.

الوسط: داني سيبايوس – محمد النني

أمامهما: جابريال مارتينيللي – داني أوديجارد – ويليان.

الهجوم: بيير أوباميانج.