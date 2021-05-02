شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يقود تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل، ويظهر النجم المصري محمد النني أساسيًا

يقود محمد النني تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل، فيما يبدأ أوباميانج كأساسي في الهجوم.

حارس: ماتيو ريان.

الدفاع: جرانيت تشاكا – جابريال – ديفيد لويز – هيكتور بيلليرين.

الوسط: داني سيبايوس – محمد النني.

أمامهما: جابريال مارتينيللي – داني أوديجارد – ويليان.

الهجوم: بيير أوباميانج.

ويلعب أرسنال مع نيوكاسل بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.