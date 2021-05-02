شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك يكشف عن رغبة شيكابالا في الاستمرار مع القلة البيضاء موسم جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك من الإعتزال بنهاية الموسم الجاري.
وأكدت المصادر على رغبة شيكابالا في البقاء بالملاعب لموسم آخر خاصة وأنه لازال قادر على العطاء ويشارك بشكل أساسي مع الفريق ويقدم مستويات مميزة لذلك صرف الفهد الأسمر النظر بشكل كامل عن فكرة الإعتزال واستقر على البقاء داخل المستطيل الأخضر لأطول فترة.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بيراميدز اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد القاهرة.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري.
ويمر الزمالك بنتائج متذبذبة في بطولة الدوري خلال الفترة الحالية وهو ما تسبب في حالة انتقادات كبيرة من جانب جماهير الزمالك التي تمني النفس بحصد بطولة الدوري خلال الموسم الجاري وإسعاد الجماهير.