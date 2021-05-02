شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك يكشف عن رغبة شيكابالا في الاستمرار مع القلة البيضاء موسم جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك من الإعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت المصادر على رغبة شيكابالا في البقاء بالملاعب لموسم آخر خاصة وأنه لازال قادر على العطاء ويشارك بشكل أساسي مع الفريق ويقدم مستويات مميزة لذلك صرف الفهد الأسمر النظر بشكل كامل عن فكرة الإعتزال واستقر على البقاء داخل المستطيل الأخضر لأطول فترة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بيراميدز اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد القاهرة.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويمر الزمالك بنتائج متذبذبة في بطولة الدوري خلال الفترة الحالية وهو ما تسبب في حالة انتقادات كبيرة من جانب جماهير الزمالك التي تمني النفس بحصد بطولة الدوري خلال الموسم الجاري وإسعاد الجماهير.