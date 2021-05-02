شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحسم مصير الموسم الماضي .. الدوري للزمالك والكأس للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، حسم مصير ما تبقى من منافسات الموسم الماضي 2019/ 2020، فيما يخص مسابقتي دوري المحترفين وكأس مصر.

وأقر الاتحاد بشكل نهائي منح الزمالك لقب بطولة الدوري، في حين يحصل الأهلي على لقب بطولة كأس مصر.

واستند اتحاد كرة اليد في قراره على منح لقب دوري لبطل النسخة قبل الماضية وهو الزمالك، في حين ذهب لقب الكأس لحامل النسخة قبل الماضية أيضا وهو الأهلي.

ورأى مسؤولو الاتحاد استحالة استكمال ما تبقى من مباريات الموسم الماضي، بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وجاء قرار الاتحاد أيضا لحل أزمات واعتراضات فريقي الأهلي والزمالك، حيث وافق الأول على استكمال مسابقتي الموسم الماضي بشرط أن يلعب بالقوائم القديمة، وهو ما رفضه مسؤولو القلعة البيضاء تماما.

وكان الاتحاد قد أعلن أن مصير مسابقتي الدوري والكأس عن الموسم الماضي سيتم حسمه بناءً على فتوى من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.