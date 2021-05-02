اتحاد اليد يحسم مصير الموسم الماضي .. الدوري للزمالك والكأس للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحسم مصير الموسم الماضي .. الدوري للزمالك والكأس للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، حسم مصير ما تبقى من منافسات الموسم الماضي 2019/ 2020، فيما يخص مسابقتي دوري المحترفين وكأس مصر.
وأقر الاتحاد بشكل نهائي منح الزمالك لقب بطولة الدوري، في حين يحصل الأهلي على لقب بطولة كأس مصر.
واستند اتحاد كرة اليد في قراره على منح لقب دوري لبطل النسخة قبل الماضية وهو الزمالك، في حين ذهب لقب الكأس لحامل النسخة قبل الماضية أيضا وهو الأهلي.
ورأى مسؤولو الاتحاد استحالة استكمال ما تبقى من مباريات الموسم الماضي، بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.
وجاء قرار الاتحاد أيضا لحل أزمات واعتراضات فريقي الأهلي والزمالك، حيث وافق الأول على استكمال مسابقتي الموسم الماضي بشرط أن يلعب بالقوائم القديمة، وهو ما رفضه مسؤولو القلعة البيضاء تماما.
وكان الاتحاد قد أعلن أن مصير مسابقتي الدوري والكأس عن الموسم الماضي سيتم حسمه بناءً على فتوى من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.