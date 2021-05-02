شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: كان فى مقدورنا خطف الفوز أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروى الاول بنادي سموحة رضاه بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة ال19 للدوري المصري الممتاز.

وأكد مدرب سموحة، أن كان فى مقدور فريقة خطف الفوز فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما نجحنا فى الاعتماد على الهجمة المرتدة السريعة.

وتابع: «حاولنا استغلال عامل إرهاق لاعبي الاتحاد السكندري، لأنهم خاضوا عدة مباريات مؤخرا في وقت قصير مضيفا : "استثمرت التفوق البدني على الاتحاد خاصة في الشوط الثاني، ولكن الفريق استقبل هدفا مبكرا ثم استقبل هدفا ثانيا مع بداية الشوط الثاني، وهو ما أربك الحسابات بعض الشئ ولكن يحسب للفريق سرعة رد فعله».

وأوضح أنه حاول تنشيط هجومه بتغييراته التي لجأ لها من أجل الضغط على دفاع الاتحاد واستغلال المحاولات الهجومية، مشيرا إلى أن سموحة استحق الخروج على الأقل بنقطة التعادل أمام زعيم الثغر.