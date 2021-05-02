شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود لتشكيل الزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود محمود حمدي الونش لاعب الفريق الكروي الاول بنادى الزمتلك الى التشكيل الاساسي للفريق فى مبارياته المرتقبة مساء اليوم الاحد على ارض ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز، وذلك بعدما تعافي المدافع الدولى من الاصابة التى لحقت به فى مباراة البنك الاهلي والتى ادت لغياب اللاعب عن مواجهة المقاولون العرب التى اقيمت الخميس الماضي والتى انتهت بالتعادل الايجابي 2/2 وظهر الونش بمستوي رائع مع الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية مما جعل الجهاز الفني يعتمد علي اللاعب بشكل أساسي.

واقترب الجهاز الفنى من الدفع بمحمد عواد فى حراسة المرمي، محمود الونش، محمود علاء، احمد ابو الفتوح، حمزة المثلثوثي، طارق حامد ، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو ،اشرف بن شرقي، يوسف اوباما ، حميد احداد.