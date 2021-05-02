شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال منتخب الكاراتية يهدون نتائجهم بالدوري العالمي إلى وزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت بطولة الدوري العالمي للكاراتية (البريميرليج ) المقامة بدولة البرتغال خلال الفترة من ٢٧ ابريل حتى ٣ مايو الجاري تألق نجوم المنتخب المصري للكاراتية حيث تأهل البطل الدولي اللاعب علي الصاوي إلي اوليمبياد طوكيو عن طريق التصنيف العالمي؛ لينضم إلى زميلته جيانا فاروق المتأهلة كذلك إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وأهدي اللاعب علي الصاوي واللاعبة جيانا فاروق متصدري الترتيب العالمي للعبة نتائجهما وفوزهما في منافسات بطولة البريميرليج إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معربين عن عزمهما بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر في منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.

وأكد اللاعبين علي الدعم اللامحدود الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة إلى لعبة الكاراتيه طوال الفترة الماضية رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار وباء كورونا، ومساندته لأبطال مصر ليس فقط في رياضة الكاراتيه وإنما على مستوى جميع الألعاب الرياضية.

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى البعثة المصرية المشاركة بالبطولة برئاسة الكابتن سيد نصر وجميع اللاعبين والأجهزة الفنية ومجلس ادارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد دهراوي علي النتائج التي حققهوها حتى الآن، مشيداً باداء اللاعبين الرائع والمتميز الذي يقدمونه في منافسات البطولة بمراحلها المختلفة في إطار برنامج إعداد وتأهيل المنتخبات القومية لاولمبياد طوكيو ٢٠٢١ برعاية كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه حيث تنافس اللاعبة ياسمين حمدي على الميدالية الذهبية وزن 55ك كوميتية آنسات، واللاعب كريم ابو عيطه ينافس علي الميدالية البرونزية وزن 60كوميتيه رجال.

كما ينافس اللاعب عبدالله ممدوح علي الميدالية البرونزية وزن 75ك كوميتية رجال، وفريق "الكاتا الجماعي رجال" يتنافس علي الميدالية البرونزية.