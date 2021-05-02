شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: كان فى مقدورنا خطف الفوز أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي سموحة رضاءه عن التعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري المصري الممتاز.

وأكد مدرب سموحة أن الفريق كان بمقدوره خطف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما نجح في الاعتماد على الهجمة المرتدة السريعة .

وتابع سامي في تصريحات إذاعية: «حاولنا استغلال عامل إرهاق لاعبي الاتحاد السكندري، لأنهم خاضوا عدة مباريات مؤخرا في وقت قصير مضيفا: «استثمرت التفوق البدني على الاتحاد خاصة في الشوط الثاني، ولكن الفريق استقبل هدفا مبكرا ثم استقبل هدفا ثانيا مع بداية الشوط الثاني، وهو ما أربك الحسابات بعض الشيء ولكن يحسب للفريق سرعة رد فعله».

وأوضح أنه حاول تنشيط هجومه بتغييراته التي لجأ لها من أجل الضغط على دفاع الاتحاد واستغلال المحاولات الهجومية، مشيرا إلى أن سموحة استحق الخروج على الأقل بنقطة التعادل أمام زعيم الثغر.