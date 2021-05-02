شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي والسعيد في الهجوم .. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز، على التشكيل الأقرب لمواجهة الزمالك مساء اليوم الأحد.
تشكيل بيراميدز سيشهد تواجد إريك تراوري في الهجوم، فيما سيلعب رمضان صبحي وعبدالله السعيد تحت المهاجم.
وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي:
حارس: شريف إكرامي.
الدفاع: محمد حمدي- أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- أحمد فتحي.
الوسط: نبيل عماد «دونجا»- أحمد توفيق- محمود حمادة.
أمامهم: رمضان صبحي- عبدالله السعيد.
الهجوم: إيريك تراوري.