شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب عودة مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارتيرون للجهاز المعاون له أنه يرفض تجديد إعارة مصطفى فتحي لنادي سموحة، ورغبته في استعادة اللاعب بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه خلال فترة الإعارة مع الفريق السكندري.

يذكر أن إعارة مصطفى فتحي مع سموحة تنتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن نجح اللاعب في جذب الأنظار إليه مرة أخرى مع الفريق السكندري، تحت قيادة أحمد سامي المدير الفنى لسموحة كما نجح في الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدري وشارك في مباراة جزر القمر الأخيرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون.