شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد أخطر لاعبيه قبل مواجهة الاهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي غزل المحلة، قائمة تضم 20 لاعبا لخوض لقاء الأهلي، بعد غدٍ الإثنين، بالدوري المصري الممتاز.

واستعاد المحلة أخطر أوراقه بعودة المهاجم عبده يحيى، الذي غاب عن مباراة بيراميدز الأخيرة، لإصابته في عضلات البطن.

وضمت قائمة غزل المحلة كلاً من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان – محمود رضا.

خط الدفاع: محمد سامي – محمد فتح الله – هاني عادل – أحمد عيد – يحيى حامد – جلال العقدة – فتحي مبروك.

خط الوسط: بسام ماهر – أحمد الندري – محمد حمدان – هشام نبوي – أحمد عادل – أشرف السيد – خالد الإخميمي – بدر موسى – معتز محب.

خط الهجوم: إسلام فؤاد – عبده يحيى – خالد كساب – أحمد الشيخ.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

ومن المقرر ان تقام المباراة فى التاسعة و النصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة ال19 لبطولة الدورى .