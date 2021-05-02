شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، ضربة قوية قبل مباراة الجونة، في مسابقة الدوري.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب محمد عادل لاعب خط وسط الفريق، عن المباراة، بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الجونة، المقرر له الأربعاء المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.