شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتألق في بطولة ملاكمة دبي الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت شرطة أبوظبي بالمراكز الأولى في البطولة الرمضانية للملاكمة بدبي ضمن رزنامة اتحاد الإمارات للملاكمة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة، 29 و30 إبريل/ نيسان 2021 بمشاركة جميع الأندية والمراكز الرياضية في الدولة.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية اللاعب هزاع الجلاف «وزن 69»، وصعب ميزر «وزن 56»، وفاز بالثاني وبالميدالية الفضية عبدالله مبارك «وزن69»، وفاز بالثالث وبالميدالية البرونزية محمد المصعبي «وزن 81».

وأكد اللواء سالم شاهين مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي دعم شرطة أبوظبي للأنشطة والبطولات الرياضية، وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الرياضة لتصبح أسلوب حياة صحي، ولاسيما في الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا.