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شرطة أبوظبي تتألق في بطولة ملاكمة دبي الرمضانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت شرطة أبوظبي بالمراكز الأولى في البطولة الرمضانية للملاكمة بدبي ضمن رزنامة اتحاد الإمارات للملاكمة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة، 29 و30 إبريل/ نيسان 2021 بمشاركة جميع الأندية والمراكز في الدولة.
وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية اللاعب هزاع الجلاف «وزن 69»، وصعب ميزر «وزن 56»، وفاز بالثاني وبالميدالية الفضية عبدالله مبارك «وزن69»، وفاز بالثالث وبالميدالية البرونزية محمد المصعبي «وزن 81».
وأكد اللواء سالم شاهين مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي دعم شرطة أبوظبي للأنشطة والبطولات الرياضية، وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة لتصبح أسلوب حياة صحي، ولاسيما في الظروف الحالية لمواجهة فيروس .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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