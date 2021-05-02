شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تعريفية برياضة درّاجتَي الترايل والسيكلوكروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز الدراجة العربية التابع للاتحاد العربي للدراجات ورشة تعريفية برياضة دراجتي الترايل «الدراجة الاستعراضية على العقبات»، والسيكلوكروس «الطرق الوعرة»، قدمها المحاضر الدولي اللبناني فاتشيه زادوريان، وأشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني مدير عام المركز وأدارها تقنياً محمد فادي كلش سكرتير المركز، وشارك فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق زوم أكثر من 120 حكماً ومدرباً ومهتماً من مختلف الاتحادات والدول العربية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذاً لأجندة المركز المعتمدة من قبل مجلس إدارته الذي يترأسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وبهدف تسليط الضوء على الأنواع المختلفة الأخرى، عدا سباقات الطريق والمضمار والجبلية من مسابقات رياضة الدراجات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات، ومن أجل الاهتمام بالفئات المجتمعية الممارسة لمثل هذه الألعاب وتحويلها إلى مسابقات رسمية من خلال تبني الاتحادات العربية لها وتشكيل فرق وقاعدة لاعبين للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات القارية والدولية.