شكرا لقرائتكم خبر عن تألق «كلابتون» و«كوداك» و«خطير الخالدية» في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق كل من المهر «كلابتون» لمالكه المير جوس ريبيرو، والمهرة «آر بي كوداك» لكلاوديو ريباس في مضمار سيداد جارديم، في ساو باولو بالبرازيل، فيما توج الجواد «خطير الخالدية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز في مضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وشهد سباقات البرازيل وتوج الفائزين، إبراهيم سالم العلوي قنصل عام الدولة في ولاية ساو باولو.

ويستضيف مضمار باث السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 70) لمسافة 1600 متر بمشاركة 8 خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4000 جنيه استرليني.

ومن المرجح أن يكون «سيرافيم فورتا» هو المرشح بإشراف جيمس أوين، وكان الجواد البالغ من العمر أربعة أعوام تألق الموسم الماضي عندما فاز في مشاركته الأخيرة وعاد للظهور بألوان جديدة بعد أن انضم إلى نادي أوين للسباق.

وتدفع إسطبلات شادويل بكل من «المنذر» دين اونيل، فيما اختار جيم كرولي فارس الإسطبل «جمرات» وكلاهما بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، وهناك «زين زيبريون» لمزرعة زين للخيول العربية، بقيادة جوي هاينس وإشراف بي هامرسلاي الفائز على «سيرافيم فورتا».