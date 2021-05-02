شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. محمد فاروق ينقذ بيراميدز من السقوط أمام طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف محمد فاروق في الوقت القاتل في شباك طلائع الجيش، ليمنح بيراميدز تعادلا قاتلا في الثوانى الأخيرة من الوقت الضائع في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري بالعاصمة القاهرة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

سجل بيراميدز هدف التقدم عن طريق إيريك تراوري بعد تمريرة من البديل محمد فاروق في الدقيقة 65، ليتعادل طلائع الجيش في الدقيقة 84 عن طريق السنغالي تالا نداييه، وفاجئ الجيش نادى بيراميدز بهدف ثان في الدقيقة 90+1 سجله كريم طارق بمجهود فردي مميز، ليحتفل بهدفه مرتديا قناع "سبايدر مان" على طريقة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.

ليأتى محمد فاروق في الدقيقة 94 ويسجل هدف التعادل لبيراميدز عن طريق ضربة رأسية مميزة وسط أجواء مثيرة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.