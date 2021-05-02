شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لإقامة ودية المنتخب أمام بوروندى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز اتحاد الكرة خطابا لإرساله إلى الجهات الأمنية من أجل إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، أمام بوروندى يوم 3 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منتخب بوروندي فى القاهرة وديا فى الثالث من يونيو المقبل، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات إلى 12 منتخبا أفريقيا لمواجهته وديا فى شهر يونيو المقبل فى مصر، بناءً على طلب حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن تستقر على مواجهة بوروندي.

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.

وكشف الاتحاد الإفريقي "الكاف" عن مباريات منتخب مصر في دور المجموعات خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث ستكون أولى المباريات أمام أنجولا بالقاهرة أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو المقبل.

الجولة الثانية أمام الجابون خارج الأرض، أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو المقبل، على أن تكون مباراتي مصر وليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر على أن يكون اللقاء الثاني أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من نفس الشهر.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة أنجولا أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر في الجولة الخامسة، ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته أمام الجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر.