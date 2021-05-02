شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وسبورتنج.. من يتوج بدورى سيدات السلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى فريق كرة السلة سيدات بالنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج فى رابع مباريات best of 5 بنهائى دورى السوبر، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية .

ويتوج فريق سبورتنج بلقب دورى سوبر سيدات السلة حال التغلب على الفريق الأحمر، خاصة أنه فاز فى مباراتين من أصل 3 مباريات تم خوضها بين الفريقين، والفوز اليوم يكون النتيجة 3/1 لسبورتنج ويتوج بلقب دورى سوبر السلة للسيدات، ولا يتم اللجوء إلى مباراة خامسة .

فى المقابل، إذا فاز الأهلى يكون الفريقان متعادلان فى المواجهات 2/2 وبالتالى يتأجل حسم البطل لمواجهة خامسة تقام يوم 4 مايو .

وجاءت نتيجة المباريات فى best of 5 كالتالى :

نجح فريق النادى الأهلى فى الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 80/83 فى ثالث المواجهات، و تمكن الأهلى من تحقيق الفوز لأول مرة فى ثالث المواجهات بينه وبين نادى سبورتنج بعد أن فاز الفريق السكندرى فى اللقاء الأول بنتيجة ٩٤ / ٦٩ وفى اللقاء الثانى بنتيجة ٨٦/٧٦.

ويمتلك الأهلى عدة لاعبات ثمثلن القوة المضاربة مثل نادين السلعاوى و ثريا محمد و رنا نبيل بالإضافة إلى دينا عمرو و المحترفة روبن باركس، فى المقابل يضم سبورتنج المحترفين مونيكا التى تعد من أفضل اللاعبات فى ظل إمكانياتها التى ساهمت فى اقتراب الفريق من لقب الدورى، بجانب هاجر عامر و جينا حلمى.