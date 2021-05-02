شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يتخطى حاجز الـ100 مباراة مع الدراويش.. تعرف على أرقامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى شكرى نجيب مهاجم وهداف الإسماعيلى حاجز الـ100 مباراة مع الإسماعيلى بعد مشاركته فى لقاء الإنتاج الحربى، وسجل هدفه الـ 30 فى مسيرته والـ 25 بمسابقة الدورى العام.

لعب شكرى نجيب مع الإسماعيلى 103 مباريات بواقع 5671 دقيقة ”88 دورى عام و7 كأس مصر و4 دورى أبطال أفريقيا و4 عربيًا”، سجل 14 هدفًا وصنع 9 أهداف.



فيما خاض شكرى نجيب مع المقاولون العرب 42 مباراة بواقع 2654 دقيقة سجل 8 أهداف صنع 7 أهداف.

ولعب شكرى نجيب مع أسوان 28 مباراة بواقع 2059 دقيقة سجل 4 أهداف ، فيما خاض مع بتروجيت 13 مباراة بواقع 905 دقيقة سجل 4 أهداف صنع 3 أهداف.

ووصف شكرى نجيب مهاجم وهداف الإسماعيلى الانتصار فى مباراة الانتاج الحربى كأقل هدية يقدمها الفريق للمدير الفنى إيهاب جلال الذى يقدم جهودا كبيرا من أجل إعادة الثقة للاعبين ونتمنى عودته فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف نجيب، ”علينا الاستمرار فى النتائج الإيجابية والتقدم تدريجيا من أجل مصالحة الجماهير التى نعلم مدى عشقها وشغفها بالفريق”.

واختتم حديثه المقتضب، ”الفترة المقبلة سنبذل مزيد من الجهد لوضع النادى فى مكانته الطبيعية والمعتادة بين الكبار”.