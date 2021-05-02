شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة أهداف.. بيراميدز يستعيد ذكريات أكثر المباريات إثارة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعاد الحساب الرسمي لنادى بيراميدز ذكريات التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لمثلهما فى مباراة مثيرة، وذلك قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.
ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر فيديو من مباراة سابقة جمعت الفريقين وعلق قائلا: "عودة إلى موسم 2018-2019 وتحديدًا إلى اللقاء الذي جمع فريقنا مع الزمالك في ملعب بتروسبورت في واحدة من أفضل مباريات الدوري المصري الممتاز.
تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، وسط سعى وطموح مختلف من الفريقين، حيث يريد الأبيض الحفاظ على الصدارة، بينما الفريق السماوى يبحث الفوز لتعويض الخسائر التى نالت من الفريق مع بداية الموسم .
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.
اما بيراميدز فمن المتوقع ان يكون التشكيل كالتالى: شريف إكرامي و محمد حمدي وعبد الله بكري وأحمد ايمن منصور واحمد فتحي ونبيل دونجا ومحمود حمادة و ايريك تراوري ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ودييجو رولاند.