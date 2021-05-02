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نصف دستة أهداف.. بيراميدز يستعيد ذكريات أكثر المباريات إثارة أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - استعاد الحساب الرسمي لنادى بيراميدز ذكريات التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لمثلهما فى مباراة مثيرة، وذلك قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر فيديو من مباراة سابقة جمعت الفريقين وعلق قائلا: "عودة إلى موسم 2018-2019 وتحديدًا إلى اللقاء الذي جمع فريقنا مع الزمالك في ملعب بتروسبورت في واحدة من أفضل مباريات الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، وسط سعى وطموح مختلف من الفريقين، حيث يريد الأبيض الحفاظ على الصدارة، بينما الفريق السماوى يبحث الفوز لتعويض الخسائر التى نالت من الفريق مع بداية الموسم .

 

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17.

 

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.

 

اما بيراميدز فمن المتوقع ان يكون التشكيل كالتالى: شريف إكرامي و محمد حمدي وعبد الله بكري وأحمد ايمن منصور واحمد فتحي ونبيل دونجا ومحمود حمادة و ايريك تراوري ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ودييجو رولاند.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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