شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..نور إيهاب لاعبة الطائرة: هوايتى التلوين وحلمى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نور إيهاب، لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم و التلوين .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مش بعرف أعمل أكل .

من نجمك المفضل ؟

عمرو دياب .

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب فى كل حاجة .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مصممة أزياء .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا بتجاهل .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

نيللى كريم .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

رياضى يكون أفضل .