شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقع دورى رجال الطائرة.. الأهلى متصدر والزمالك لديه 5 مؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن دورى رجال الكرة الطائرة هذا الموسم سيكون مشتعلا فى ظل ندية القطبين هذا الموسم، حيث لم يتم حسمه حتى الآن بعد تأجيل عدد من مباريات الأهلى والزمالك بسبب كورونا ومشاركة الزمالك مؤخراً فى بطولة أفريقيا للأندية التى خسر لقبها على حساب الترجى التونسى فى تونس بنتيجة 3/0 مما أدى إلى تأجيل 5 لقاءات للفريق .

ويتربع الأهلى حتى الآن على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة، حيث لعب 19 لقاء فاز فى 18 وخسر واحدة ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 44 نقطة حيث لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 15وتلقى هزيمة واحدة أمام الأهلى فى ختام الدور الأول من النهائيات ويتبقى له 5 مؤجلات .

فيما قام اتحاد الكرة الطائرة بترحيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك حتى يوم 25 مايو الجارى على ملعب محايد.

يذكر أن الفائز فى الكرة الطائرة بنتيجة 3/0 أو 3/1 يحصل على 3 نقاط أما الفائز بنتيجة 3/2 يحصل على نقطتين و الخاسر نقطة وحيدة .

جدول دورى الكرة الطائرة

ويتبقى لفريق الأهلى لقاءين مؤجلين واحدة أمام الإتحاد السكندرى يوم 5 مايو و الأخرى أمام طلائع الجيش يوم 19 مايو بعد إجراء تعديل فى جدول المسابقة.

أما الزمالك فيتبقى له 5 مباريات مؤجلة الأولى أمام سبورتنج 5 مايو والداخلية 7 مايو والطيران 17 مايو والاتحاد السكندرى 19 مايو وطلائع الجيش يوم 21 مايو الجارى.

وشهد دورى الطائرة تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب ظهور حالات فيروس كورنا فى الأهلى و مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية التى شهدت حصولك على المركز الثانى بالخسارة من الترجى التونسى بنتيجة 3/0 فى عقر داره بتونس .

و الجدير بالذكر أن قمة الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة التى أقيمت على صالة المقاولون العرب بدون جماهير شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3/0.