شكرا لقرائتكم خبر عن ارى بابل يسجل الهدف 190 للأجانب فى تاريخ الإسماعيلى بالإيجبشين ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الأنجولى آرى بابل هدف الإسماعيلى الثانى فى شباك الإنتاج الحربى، ليؤكد انتصار فريقه فى الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري الممتاز، الدراويش حقق فوزا غاليا على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد ليرفع رصيد الفريق للمركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة

هدف بابل بات هو رقم 190 للاعبين الأجانب مع الفريق فى مسابقة الدورى العام ..

• الـ 1 اليونانى مانولى يوم 7 مارس 54 فى مرمى الزمالك 1 / 4 بالقاهرة

• الـ 10 السنغالى آمين دابو يوم 26 مارس 76 فى مرمى مصنع 36 حربى 4 / 2 بالإسماعيلية

• الـ 20 النيجيرى جون أوتاكا يوم 15 ديسمبر 99 فى مرمى المصرى 3 / صفر بالإسماعيلية

• الـ 30 النيجيرى جون أوتاكا يوم 17 يوليو 2000 فى مرمى منتخب السويس 5 / 1 بالسويس

• الـ 40 النيجيرى جون أوتاكا يوم 15 ديسمبر 2000 فى مرمى المنصورة 2 / صفر بالإسماعيلية

• الـ 50 المالى عبد الرحمن تراورى يوم 4 مايو 2003 فى مرمى غزل المحلة 1 / صفر بالمحلة

• الـ 60 العراقى مصطفى كريم يوم 17 سبتمبر 2007 فى مرمى الألومنيوم 1 / 1 بالإسماعيلية

• الـ 70 العراقى مصطفى كريم يوم 29 أغسطس 2008 فى مرمى الأوليمبى 3 / 2 بالإسكندرية

• الـ 80 النيجيرى جودوين يوم 6 أغسطس 2010 فى مرمى بتروجيت 1 / صفر بالسويس

• الـ 90 الغانى جون آنطوى يوم 25 ديسمبر 2013 فى مرمى القناه 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلية

• الـ 100 الغانى جون آنطوى يوم 27 أبريل 2014 ف مرمى طلائع الجيش 2 / 3 بالإسماعيلية

• الـ 110 الغانى جون آنطوى يوم 22 نوفمبر 2014 فى مرمى الاتحاد 1 / 1 بالإسكندرية

• الـ 120 الغانى إيمانويل بناهينى يوم 17 مايو 2015 فى مرمى بيراميدز 5 / 1 بالإسماعيلية

• الـ 130 الغانى توريك جبرين يوم 21 أبريل 2016 فى مرمى غزل المحلة 2 / 2 بالمحلة

• الـ 140 الكولومبى ديجو كالديرون يوم 18 مارس 2017 فى مرمى النصر للتعدين 5 / 1 بأسوان

• الـ 150 الكولومبى ديجو كالديرون يوم 23 سبتمبر 2017 فى مرمى بيراميدز 2 / صفر بأسيوط

• الـ 160 الكولومبى ديجو كالديرون يوم 1 مارس 2018 فى مرمى سموحه 2 / 1 بالإسكندرية

• الـ 170 الكاميرونى كريستوفر مندوجا يوم 7 نوفمبر 2018 فى مرمى وادى دجلة 1 / 3 بالإسماعيلية

• الـ 180 التونسى فخر الدين بن يوسف يوم 30 يناير 2020 فى مرمى الإنتاج الحربى 3 / 2 بالإسماعيلية

• الـ 190 الأنجولى آرى بابل يوم 2 مايو 2021 فى مرمى الإنتاج الحربى 2 / صفر بالقاهرة

يغيب محمد عادل، لاعب وسط الإسماعيلى، عن مباراة الفريق أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الــ20 من بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد. وفى المقابل يستعيد الدراويش جهود فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.