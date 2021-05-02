الامارات | أغويرو جاهز للمشاركة في الحلم الأوروبي لمانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو جاهز للمشاركة في الحلم الأوروبي لمانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الهداف الأرجنتيني سيرخيو اغويرو جاهزيته للمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في حلم بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى.

وسجل اغويرو الهداف التاريخي لسيتي هدفا خلال الفوز على كريستال بالاس 2 /صفر أمس السبت ، ليكون الهدف هو الثاني له فقط في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجعت اللياقة البدنية لاجويرو في أخر 12 شهرا بسبب الإصابات، ومنذ فترة التوقف الدولي الأخيرة، شارك مرة فقط مع الفريق، لكنه تألق أمام كريستال وأكد تحمسه للمشاركة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب المربع الذهبي لدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن اغويرو قوله "لعبت أخيرا، أبقى على أتم الاستعداد دائما ، شعوري جيد، ركبتي في حالة جيدة ، انتظرت فرصة اللعب ، لذا اتمنى أن ألعب يوم الثلاثاء، لكن إذا لم أشارك ليس هناك مشكلة".

وأضاف "أريد أن أكون مع زملائي بالفريق، بالتأكيد كل لاعب يود المشاركة ، لنرى ما سيحدث".

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