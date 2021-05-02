اخبار الرياضه

الامارات | أغويرو جاهز للمشاركة في الحلم الأوروبي لمانشستر سيتي

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو جاهز للمشاركة في الحلم الأوروبي لمانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الهداف الأرجنتيني سيرخيو اغويرو جاهزيته للمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في حلم بلوغ نهائي لكرة القدم للمرة الأولى.

وسجل اغويرو الهداف التاريخي لسيتي هدفا خلال الفوز على كريستال بالاس 2 /صفر أمس السبت ، ليكون الهدف هو الثاني له فقط في الموسم الحالي من الممتاز.

وتراجعت اللياقة البدنية لاجويرو في أخر 12 شهرا بسبب الإصابات، ومنذ فترة التوقف الدولي الأخيرة، شارك مرة فقط مع الفريق، لكنه تألق أمام كريستال وأكد تحمسه للمشاركة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب المربع الذهبي لدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن اغويرو قوله "لعبت أخيرا، أبقى على أتم الاستعداد دائما ، شعوري جيد، ركبتي في حالة جيدة ، انتظرت فرصة اللعب ، لذا اتمنى أن ألعب يوم الثلاثاء، لكن إذا لم أشارك ليس هناك مشكلة".

 وأضاف "أريد أن أكون مع زملائي بالفريق، بالتأكيد كل لاعب يود المشاركة ، لنرى ما سيحدث".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا