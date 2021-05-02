شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: الأهلي الرابح الأكبر من دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب السابق ومدير البطولة العربية للأندية، النسخة الحالية للبطولة الآسيوية الأغرب، مؤكدا أن النصر استحق بلوغ ثمن النهائي بجدارة، ومشيدا بعودة أهلي جدة.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: «هذه أغرب نسخة لدوري أبطال آسيا، والأهلي هو الرابح الأكبر منها رغم عدم تأهله لدور الـ16، كونه أظهر للجميع روحه وهيبته بالميدان للمرة الأولى هذا الموسم وتحديدا في آخر 4 مباريات بدور المجموعات».

وأضاف: «يبقى المهم عودة الأهلي، والتغيير الفني والإداري كان له الدور الأكبر في ذلك، وسعدت بعودته لأنه ركن من أركان الكرة السعودية، الذي لا يمكن الاستغناء عنه».

وأشار: «الهلال لم يستحق التأهل لدور الـ16 بالبطولة الآسيوية، فهذا ليس الهلال الذي نعرفه، وما حدث له، جرس إنذار كبير، وإدارة الهلال تأخرت كثيرا في تغيير المدرب ميكالي».

وختم آل الشيخ، قائلا: «النصر استحق التأهل بجدارة في مجموعة أصعب من مجموعة الهلال، رغم التذبذب الذي حدث معه في بعض المباريات، ومن أهم المميزات التي ستفرق كثيرا معه فيما هو قادم، وجود مدرب قوي الشخصية مثل مانو مينيز».