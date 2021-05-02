غزل المحلة: نحلم بتكرار سيناريو الزمالك أمام الأهلي.. ولا حديث عن عروض الرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: نحلم بتكرار سيناريو الزمالك أمام الأهلي.. ولا حديث عن عروض الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس حسام عزو، المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، أن ناديه يرحب بالنادي الأهلي لخوض مباراة الفريقين غدا الاثنين بالدوري الممتاز على ملعب المحلة.
وقال عزو تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي سيواجه المحلة بعد غياب في ملعب المحلة وهو يوم أشبه بالعيد لكل ربوع محافظة الغربية.
وأوضح أن المحلة جاهز للمباراة والأمن على أتم استعداد لتأمين اللقاء بخلاف أنه سيتم السماح بحضور ٢٥ فرد لكل فريق.
وأشار إلى أن الفوز على الأهلي حق مشروع مثلما حدث أمام الزمالك وأي فريق واجهة المحلة متمنيا تكرار سيناريو الزمالك في لقاء الأهلي.
وأوضح أن الفريق سيختلف أداءه عن مباراة الدور الأول التي خسرها المحلة بثلاثية دون رد مؤكدا أن اللاعبين كانوا جدد على الدوري والآن أصبحوا يملكون ثقة أكبر لتحقيق نتائج طيبة.
وأكد أن الحديث عن العروض التي تلقاها محمد فتح الله وعبده يحيى ثنائي الفريق مرفوضة تماما كما أن الإدارة تتمسك ببقاء جميع اللاعبين .
وأوضح أن الدور الثاني للدوري أصعب بكثير ومازال الوقت مبكرا بخصوص بقاء الفريق من عدمه بالدوري ولابد من بذل أقصى جهد لتجميع النقاط
وشدد عزو على صرف مكافآت للاعبي الفريق حال الفوز على الأهلي ولكنها وفقا للائحة كما أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لا يتأخر عن صرف مكافآت للاعبين حال تحقيق الفوز في مباريات كبرى.
وأشار أن مكافآت المحلة لن تصل لما رصده المصري البورسعيدي بتخصيص ٤٠ الف جنيه لكل لاعب.
وأكد أنه لا صحة لما تردد حول تعيين شريف حبيب رئيسا لشركة كرة القدم بنادي غزل المحلة خلفا لمصطفى عبده، وأن حبيب قيمة وقامة واحد أبناء نادي غزل المحلة ولكن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.