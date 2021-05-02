شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: نحلم بتكرار سيناريو الزمالك أمام الأهلي.. ولا حديث عن عروض الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس حسام عزو، المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، أن ناديه يرحب بالنادي الأهلي لخوض مباراة الفريقين غدا الاثنين بالدوري الممتاز على ملعب المحلة.

وقال عزو تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي سيواجه المحلة بعد غياب في ملعب المحلة وهو يوم أشبه بالعيد لكل ربوع محافظة الغربية.

وأوضح أن المحلة جاهز للمباراة والأمن على أتم استعداد لتأمين اللقاء بخلاف أنه سيتم السماح بحضور ٢٥ فرد لكل فريق.

وأشار إلى أن الفوز على الأهلي حق مشروع مثلما حدث أمام الزمالك وأي فريق واجهة المحلة متمنيا تكرار سيناريو الزمالك في لقاء الأهلي.

وأوضح أن الفريق سيختلف أداءه عن مباراة الدور الأول التي خسرها المحلة بثلاثية دون رد مؤكدا أن اللاعبين كانوا جدد على الدوري والآن أصبحوا يملكون ثقة أكبر لتحقيق نتائج طيبة.

وأكد أن الحديث عن العروض التي تلقاها محمد فتح الله وعبده يحيى ثنائي الفريق مرفوضة تماما كما أن الإدارة تتمسك ببقاء جميع اللاعبين .

وأوضح أن الدور الثاني للدوري أصعب بكثير ومازال الوقت مبكرا بخصوص بقاء الفريق من عدمه بالدوري ولابد من بذل أقصى جهد لتجميع النقاط

وشدد عزو على صرف مكافآت للاعبي الفريق حال الفوز على الأهلي ولكنها وفقا للائحة كما أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لا يتأخر عن صرف مكافآت للاعبين حال تحقيق الفوز في مباريات كبرى.

وأشار أن مكافآت المحلة لن تصل لما رصده المصري البورسعيدي بتخصيص ٤٠ الف جنيه لكل لاعب.

وأكد أنه لا صحة لما تردد حول تعيين شريف حبيب رئيسا لشركة كرة القدم بنادي غزل المحلة خلفا لمصطفى عبده، وأن حبيب قيمة وقامة واحد أبناء نادي غزل المحلة ولكن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.