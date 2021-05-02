شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن النتائج شرط الزمالك لتمديد تعاقد زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتائج الزمالك السيئة في الفترة الماضية وخروج الفريق من دوري الابطال الافريقي ليجعل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي تؤجل ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو الأمر الذى يؤجل فكرة مفاوضات مسؤولى نادي الزمالك مع اللاعب على تمديد تعاقده مع زيادة قيمه العقد المادية تقديرًا للمستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب مع القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

يذكر أن أنباء قوية ترددت في الأيام القليلة الماضية عن وجود اتصالات مع اللاعب لضمه لصفوف الأهلي، ولكن نفي اللاعب تلك الانباء مؤكدا انه متمسك بالاستمرار مع الزمالك خاصة وانه فتح له الطريق للتالق فى الدوري الممتاز، بعد فترة احتراف فى أوروبا، ثم انضم إلى صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري المدير الفني.