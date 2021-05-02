شكرا لقرائتكم خبر عن آرسين فينجر يعترف بعشقه لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي آرسين فينجر، مدرب آرسنال سابقا، ومدير تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه كان من عشاق ريال مدريد، مشيرا إلى أنه كاد يدربه مرتين.

وقال «فينجر» الذي أعد كتابا عن «فلسفة قائد»: «عندما كنت طفلا، كان ريال مدريد هو فريقي.. نشأت وأنا أشاهد دي ستيفانو وبوشكاش وكوبا وسانتاماريا وخينتو».

وواصل: «كانوا يبهرونني.. كنت أحب ريال مدريد، ومع مرور السنوات وصلت للعب ضدهم».

وأردف «كدت أذهب إلى ريال مدريد مرتين.. لا يوجد الكثيرون ممن يمكنهم قول ذلك، لكني شاركت في مشروع لبناء الملعب الجديد، الذي سيحل محل هايبري، وكان لا بد من تمويله».