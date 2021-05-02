شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يؤجل فكرة الرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد عواد حارس مرمى الزمالك مع زملائه في الفريق أنه استقر على تأجيل ملف الرحيل خاصة أنه بدأ تغير في معاملة الجهاز الفني معه وبالتالي أصبح لديه أمل في أن يحصل على فرصته كاملة مع الفريق.

يذكر أن كارتيرون المدير الفني للفريق كان قد أبدى إعجابه بموقف الحارس بعد امتثاله لقرار الجهاز بالمشاركة مع فريق الأمل بالنادي أمام زد مما جعل كارتيرون يشركه في التدريبات الجماعية للفريق، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يدخل ضمن حسابات الجهاز الفنى للزمالك في حراسة مرمى الفريق الأبيض في مباراته الهامة أمام بيراميدز مساء اليوم في إطار مباريات بطولة الدورى الممتاز.